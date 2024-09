Dissolution de l'AN : Moussa Diakhaté souligne l'absence de budget pour les élections et exprime des doutes sur les annonces de Sonko

Moussa Diakhaté, président de la commission des lois, a réagi aux récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko concernant une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Il a souligné que le budget 2024 ne prévoit aucune rubrique pour les élections, ce qui pourrait compliquer la gestion budgétaire en cas de dissolution.



«Le président de la République a la possibilité après 2 ans de mandature de dissoudre l'Assemblée nationale », a fait savoir le député Moussa Diakhaté.



Interrogé sur la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale, le président de la commission des lois, dit ne pas être dans « la météo politique ». « Pour l'instant, je suis élu pour 5 ans, je fais mon travail comme le premier jour de mon installation », a-t-il soutenu.



Reprenant Saint Thomas d'Aquin, Moussa Diakhaté ne croît que ce qu'il voit. «En tout cas, il avait dit qu'il ne le fera pas dans cette assemblée indigne», soutient-il.



Revenant sur la Déclaration de Politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, le député indique qu’il faut lui accorder le bénéfice du doute. « Mais quand on fait le ratio du temps, il lui faut au moins 8 jours, pour qu'il se prépare à venir aujourd'hui », explique-t-il.



« On est le 5, si l'on ajoute 8 jours, on devrait se retrouver à la date du 13 (septembre), qui est le jour qui suit la date légale permettant au Président (Bassirou Diomaye) de dissoudre le parlement », renchérit-il



« Dans leur intention pour certain, l'Assemblée nationale sera dissoute le 12 (septembre), techniquement et matériellement ça pourrait laisser s'entendre mais je ne penserais pas qu'il blufferait à ce point et qu'il prendrait ce pays comme un jouet », lance-t-il à l'endroit de l'exécutif.



«Je préfère rester dans mes réserves, le temps de constater », précise-t-il. Se prononçant sur la dissolution, il fait savoir que « le Premier ministre l'a annoncé, je pense qu'ils vont le faire. Avant d'égratigner Ousmane Sonko. « A maintes reprises, Ousmane Sonko nous a habitué à clignoter à gauche et tourner à droite ».



Pour Moussa Diakhaté, « Il est mieux pour eux d'aller vers le vote du budget et ensuite dissoudre l'Assemblée. Un Etat ne se gère pas par émotion faute de quoi, il faudra aller sur la jurisprudence Cela pourrait créer des problèmes... Cela pourrait poser des problèmes dans le vote du budget. Et dans ce budget, il n’y a pas de rubrique destinée à des élections », conseille-t-il à l'exécutif.