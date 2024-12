Distinction : le président de la République élève Omar Reug Reug et Tafsir Ba au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite

Le président de la République a décerné, ce mardi, la distinction de Chevalier de l'Ordre du Mérite à deux figures emblématiques des sports de combat : Omar Kane, alias Reug Reug, champion de MMA, et Tafsir Ba, champion de kickboxing.



Lors de cette cérémonie, le Président Diomaye a salué le parcours exceptionnel de ces deux athlètes, soulignant que leurs réussites incarnaient le courage, le travail acharné et la détermination. "Leurs performances sont une fierté nationale, et à travers eux, c’est l’ensemble des sports de combat que nous honorons aujourd'hui", a-t-il déclaré. Il a également réaffirmé le soutien constant de l'État à ces disciplines, soulignant leur rôle dans la promotion de l'excellence et du dépassement de soi.



Cette distinction met en lumière l'engagement du gouvernement à encourager les athlètes d'exception et à soutenir les sports qui participent au rayonnement du pays sur la scène internationale.