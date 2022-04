Distribution de "Ndogou" dans les rues de Dakar: l’association Al Habiba Mewada nourrit plus de 100 personnes par jour

Pendant le ramadan, partout au Sénégal, dans les quartiers… des groupes de jeunes regroupés en association organisent des « Ndogou (repas de rupture du jeûne)» dans les rues afin d’offrir des repas aux jeûneurs et aux personnes qui n’ont pu rentrer chez eux avant l’heure de la rupture. Une initiative que l’association Al Habiba Mewada réalise depuis des années.



De Liberté 6 en passant par le marché jusqu’au rond-point JVC, des groupes de jeunes sont mobilisés par l’association pour remettre aux passants le « Ndogou » et un repas aux passants. Dans les bus, dans les taxis et même dans les maisons, aucune personne n’est lésée par ce partage qui ravive le cœur des bénéficiaires. Des images d’une action solidaire entre musulmans qui suscite l'enthousiasme sur leurs visages.



Au total, 100 repas ont été distribués. « Les gens ont réellement apprécié, car c’est cela qu’on connaît au Sénégal, la solidarité et le sens du partage ». Initiée depuis quelques années, l’association a commencé ses réalisations par la distribution de beignets chaque Ramadan.



« Mais cette fois-ci, voyant les choses en plus grand et avec mes propres moyens, j’ai mis la barre plus haute », explique Habiba Mewada la présidente de l’association. En effet, à travers ces œuvres caritatives, l’association aide et nourrit des enfants malades, handicapés ainsi que des orphelins.



Ayant grandi en Arabie Saoudite, sa fondatrice qui est revenue au pays, montre son sens du partage surtout en cette période bénie où les œuvres pieuses sont multipliées par au moins dix (10). Toutefois la dame Mewada assure qu'après la Korite, elle va continuer à distribuer des repas aux Daara avec l'association.