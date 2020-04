Distribution de Ndogou et État d’urgence: des jeunes des Parcelles Assainies optent pour le porte à porte

Pendant le ramadan, partout au Sénégal, dans les quartiers, les lieux de convergence de Dakar, des groupes de jeunes musulmans s’organisent pour offrir le repas de rupture du jeûne aux démunis et autres personnes qui n’ont pu rallier leurs demeures avant l’heure de la rupture. Les jeunes qui distribuent ces ‘’ndogou’’, en cette période de ramadan, comptent changer de stratégie si les moyens suivent. Vu la propagation du coronavirus, avec l’Etat d’urgence et l’interdiction des rassemblements. À l’unité 11 des parcelles Assainies, un groupe de jeunes se prépare comme à l’accoutumé, pour voir comment ils vont faire pour que lesdits mets arrivent aux nécessiteux. Ils ont décidé, vu le contexte, de faire le porte à porte pour procéder à la distribution du traditionnel repas de rupture au jeûne aux démunis. Pour ce faire, ces jeunes du daara Serigne Saliou Mbacké, compte mettre en avant toutes les mesures d’hygiènes pour se protéger et protéger les autres. Regardez !!!