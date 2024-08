Distribution de l'eau à Touba : Dr Cheikh Tidiane Dièye rassure et assure

A vingt quatre heures de l'ouverture du Grand Magal de Touba, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, par une lettre a tenu à rendre compte des mesures prises par son ministère pour mettre à la disposition de la population le liquide vital.

Parmi ces dispositions figurent en bonne place la fonctionnalité des forages et des châteaux d'eau.



Dans sa lettre, Dr Dièye liste les mesures prises : l’ensemble des 41 forages de Touba sont fonctionnels à l’exception de F. KEBE (problème d’ouvrage de captage) avec une production journalière de 135 000 m³ ; 07 châteaux d’eau remplis, soit un volume de 4 450 m³, qui seront lâchés dans le réseau aujourd’hui et demain - jour du Magal ; Les 06 réservoirs au sol sont remplis avec une capacité totale de stockage de 20 000 m³ ;

05 postes avancés sont installés (Ndamatou, Ndame, Darou Khoudoss, Héliport et Darou Tanzil) ;135 camions-citernes sont mobilisés à Touba pour la distribution gratuite de l’eau aux populations dans le besoin. Une partie de ces camions sera donnée au Khalife et au comité d’organisation qui reçoivent beaucoup d’hôtes. Les autres sillonneront la ville sainte pour répondre aux différentes demandes des populations; surtout dans les quartiers déficitaires ;13 forages sont équipés de systèmes de télégestion et sont fonctionnels ; 35 unités de chloration sont effectivement mises en service pour le traitement bactériologique de l’eau.



De plus, le ministre a, aussi, informé de la situation satisfaisante dans la distribution de l'eau cette année comparée à l'an passé.



"Nos équipes sont mobilisées sur le terrain nuit et jour pour vous aider en vous distribuant des camions-citernes qui viendront remplir vos réservoirs, bassines, seaux, etc", a encore informé monsieur le ministre. Qui, tout au passage, marque sa disponibilité à tout moment sur sa page Facebook.