Distribution des semences et intrants : l’implication de l’armée rassure les paysans et autres acteurs

La distribution des semences et intrants agricoles bat son plein dans tout le pays. Le ministère de l’agriculture et tous les services dédiés sont à pied d’œuvre. Mais il faut souligner la présence remarquable et remarquée de l’armée. Qui participe dans tout le processus de distribution. Les gendarmes accompagnent les convois dans les coins et recoins du pays. Dans certains villages l’on se réjouit et s'assure de leur présence. “ Je pense que cette année sera différente des autres. Nous sommes rassurés de par leur présence (armée). Car l’on dénote une certaine transparence”, a reconnu le chef de village de Keur Yoro dans l’arrondissement de Djilor, département de Foundiougne. De plus, ajoute ce paysan du même village, "auparavant, nous avions des problèmes d'accès au point de distribution. Ou bien, on pouvait envoyer quelqu'un d'autre récupérer ton côté à ta place. Maintenant, on nous exige la présence physique. C'est une sorte transparence que nous saluons".





Ailleurs, dans le pays, précisément dans la région de Kolda, le maillage de la distribution des semences et des intrants agricoles se poursuit. Là, également les populations et agents des services de l’agriculture de la capitale du Fouladou ont salué cette présence de la police des frontières et de la gendarmerie. “Les forces de défense sont maintenant dans les commissions de distribution. Mais d’autres forces de défense qui jouent un rôle important dans le suivi de la campagne, il y a la gendarmerie, la police frontalière qui veille. Elle joue un rôle important au niveau des frontières pour le contrôle et la mise en place des intrants. Toutes les conditions de réception et mise en place sont effectuées par les autorités”, a reconnu Amadou Baldé chef du service de l'agriculture de Kolda.





A terme, ajoute-t-il, “nous avons reçu avant hier la mission du ministère de l’agriculture composée en partie de militaires et des techniciens de l’agriculture pour venir vérifier les stocks. La mission est rentrée avec beaucoup de satisfaction parce qu’ils ont constaté eux-mêmes que les stocks sont sur place”.