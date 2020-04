Distribution du pain au Sénégal : le ministère du Commerce met en place de nouvelles règles

En raison de la pandémie du coronavirus, le ministère du Commerce a mis en place de nouvelles règles pour la distribution du pain au Sénégal. Outre l’inscription au registre du commerce et la signature d’un contrat de prestation avec un boulanger, il faut désormais un agrément du ministère du Commerce. Ce, pour vendre et distribuer les produits de boulangerie et de pâtisserie même dans les kiosques dédiés.



Un agrément qui, jusqu'ici, était le maillon manquant dans l'encadrement de l'activité par le décret 2019-22-77 du 31 décembre 2019 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal.



C'est pourquoi un projet de décret modifiant l’actuelle réglementation a été adopté hier en conseil des ministres, selon le directeur du commerce intérieur, Ousmane Mbaye.