Division spéciale de la cybercriminalité : Mamadou Sy Tounkara convoqué ce mardi 26 août

« Je suis convoqué demain, mardi 26 août, à 10h, à la Cybercriminalité », a-t-il confirmé.

Il n’a toutefois pas donné de détails sur les motifs de cette convocation.

Récemment, Tounkara avait publié un texte intitulé « Analyse du rejet tacite de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité ». Une sortie à laquelle le député de Pastef, Amadou Ba, avait réagi en dénonçant « une très grave diffusion de fausses nouvelles de Mamadou Sy Tounkara ».

Les convocations à la Division spéciale de cybercriminalité se poursuivent. Après le journaliste Doudou Coulibaly et Bougar Diouf, c’est désormais le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara qui est attendu devant les enquêteurs.