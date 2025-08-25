Division spéciale de la cybercriminalité : Mamadou Sy Tounkara convoqué ce mardi 26 août

Les convocations à la Division spéciale de cybercriminalité se poursuivent. Après le journaliste Doudou Coulibaly et Bougar Diouf, c’est désormais le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara qui est attendu devant les enquêteurs.
« Je suis convoqué demain, mardi 26 août, à 10h, à la Cybercriminalité », a-t-il confirmé.
Il n’a toutefois pas donné de détails sur les motifs de cette convocation.
Récemment, Tounkara avait publié un texte intitulé « Analyse du rejet tacite de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité ». Une sortie à laquelle le député de Pastef, Amadou Ba, avait réagi en dénonçant « une très grave diffusion de fausses nouvelles de Mamadou Sy Tounkara ».
Autres articles
-
Parti socialiste : Moustapha Diaw appelle à un sursaut collectif face à la crise interne
-
El Malick Ndiaye félicite Abass Fall pour son élection à la mairie de Dakar
-
Abass Fall nouveau maire de Dakar : Wallu Diouf Bodian parle de récupération de poste par Pastef
-
Décision de la Cour suprême: Pape Malick Ndour fustige “l’hypocrisie” du pouvoir
-
Sénégal-Japon : Bassirou Diomaye Faye célèbre 65 ans de coopération et présente la Vision Sénégal 2050 à Osaka