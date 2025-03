Division spéciale de la cybersécurité: Aliou Top, DG de «Sunugal 24», arrêté pour propos jugés ethnicistes contre les "Hal Puular" :

Aliou Top, directeur de la chaîne de télévision "Sunugal 24", a été interpellé par la Division spéciale de la cybersécurité à la suite d’une plainte collective. Accusé de diffusion de fausses nouvelles, de discours contraires aux bonnes mœurs, d’incitation à la discrimination ethnique et de diffamation envers un groupe de personnes en raison de leur origine, il a été déféré hier-jeudi placé sous mandat de dépôt. Son procès en flagrant délit est prévu pour ce mercredi, nous apprend Libération.



Les accusations contre Aliou Top découlent d’une émission diffusée en janvier 2025, au cours de laquelle il avait déclaré : « Il y a un projet sous-régional bien réfléchi, dirigé par des Hal Pulaar, dont l’objectif est de faire en sorte que la sous-région soit dominée par des Hal Pulaar, avec des présidents Hal Pulaar au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et dans les deux Guinées. » Il avait également affirmé que la chaîne "Fulbe" serait financée par la France, entre autres.



Face aux enquêteurs, Aliou Top a tenté de justifier ses déclarations en affirmant qu’elles lui avaient été rapportées par une « autorité politique sénégalaise », dont il a refusé de révéler l’identité. Il a soutenu que ses propos n’étaient pas ethnicistes, mais visaient plutôt à « sensibiliser les Sénégalais pour qu’ils ne sombrent pas dans certaines dérives ».



Concernant ses allégations sur le financement de la chaîne "Fulbe", il a reconnu s’être trompé et a assuré avoir présenté des excuses publiques, accompagnées d’un communiqué de rectification. Cependant, ces explications n’ont pas suffi à désamorcer la controverse, ni à empêcher son arrestation.