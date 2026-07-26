Dix ans après, la France rend hommage au père Jacques Hamel tué dans un attentat terroriste

Il y a dix ans, le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était assassiné au pied de l’autel de son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, par deux jeunes jihadistes se réclamant du groupe État islamique. Le meurtre du prêtre, commis en pleine messe, avait profondément bouleversé la France. Une journée de commémorations est organisée ce dimanche dans la commune.



Il est un peu plus de 9 heures, ce mardi 26 juillet 2016. Le père Jacques Hamel achève la messe qu’il célèbre devant trois religieuses et un couple de paroissiens lorsque deux hommes font irruption dans l’église. Âgés de 19 ans, ils sont armés de couteaux et de pistolets factices. Tous deux sont connus des services antiterroristes.



L’un des assaillants se dirige vers le prêtre et lui porte plusieurs coups de couteau au pied de l’autel, dont un mortel à la gorge. Les cinq autres personnes présentes sont prises en otage. L’un des paroissiens, Guy Coponet, lui aussi âgé de 86 ans, est contraint de filmer l’assassinat du prêtre avant d’être à son tour poignardé et grièvement blessé.



L’une des religieuses parvient à s’échapper par une porte latérale et donne l’alerte. Vers 11 heures, les policiers de la Brigade de recherche et d’intervention de Rouen donnent l’assaut et abattent les deux assaillants à leur sortie de l’église. Ceux-ci avaient prêté allégeance au groupe État islamique, qui revendique l’attaque quelques heures plus tard.



Hommages



Dix ans après, habitants, représentants des pouvoirs publics et responsables religieux se réunissent ce dimanche 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray. Plusieurs temps de recueillement sont prévus dans la commune, la cérémonie doit rendre hommage à Jacques Hamel, mais aussi aux cinq personnes prises en otage ce matin-là. La municipalité entend également réaffirmer, à cette occasion, « un message de paix et de fraternité ».



L’assassinat avait suscité une émotion considérable, bien au-delà de la communauté catholique. Il était survenu douze jours après l’attentat du 14-Juillet à Nice, qui avait fait 86 morts, dans une France encore frappée par une succession d’attaques jihadistes. L’année dernière, le père Jacques Hamel a reçu, à titre posthume, la Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.