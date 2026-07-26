Tunisie: à Tunis, des milliers de personnes manifestent contre le pouvoir

Entre 1 000 et 3 000 personnes sont descendues protester en centre-ville de Tunis ce samedi 25 juillet. Une manifestation de plus grande ampleur que d'habitude où se mêlent slogans politiques et dénonciation de la situation socio-économique à l'occasion des cinq ans du coup de force constitutionnel de Kais Saïed. Le contexte est plus que tendu, car le pays vit une période de canicule avec des coupures d'électricité et d'eau depuis quinze jours.



Des slogans reprennent le « Dégage » de la révolution de 2011 et d'autres parlent du manque d'eau et d'électricité. Dans la rue, la colère et la lassitude se font ressentir. « Ce qui a fait aussi que le ras-le-bol a atteint un niveau sans précédent, c'est que le pouvoir actuel ne considère plus les Tunisiens. On n'a pas eu de communication du président, de la Première ministre, du ministre de la Santé, de la ministre des Énergies par intérim – puisqu'on n'a pas de ministre des Énergies depuis avril 2026. Et ça, on omet de le préciser, bien sûr », témoigne Yassine Redissi, un réalisateur.



Parmi les visages, beaucoup n'étaient pas présents aux manifestations d'opposants politiques de ces cinq dernières années. Leur présence est un signal important.



Les manifestants dénoncent « une situation intenable »



« Bien sûr, il y a des irréductibles militants qui sont là toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a une manifestation, mais il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis 15 ans dans la rue. Et ça, ça en dit très long sur ce qu'on vit actuellement et sur l'état de colère de la population tunisienne », explique Anass.



Bettaieb, le fils de l'homme politique et militant du parti Ennahda Riadh Bettaieb, actuellement emprisonné et condamné à huit ans de prison. Il manifeste en tant que fils de détenu politique, mais aussi en tant que citoyen. « C'est vraiment une situation intenable. Il y a vraiment un sentiment de – j'allais dire de délestage d'électricité, mais en fait de délestage de l'État sur la situation », ajoute-t-il.



D'après les interventions médiatiques du syndicat de la Société tunisienne d'électricité et de gaz, les coupures devraient diminuer progressivement avec la baisse des températures. Une nouvelle journée de canicule est prévue ce dimanche 26 juillet.