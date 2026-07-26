Candidature de Olara Otunnu aux Nations Unies: Paul KAGAME et Museveni sabordent l’élan de Macky Sall

La course au fauteuil de Secrétaire général des Nations Unies pour la succession d’Antoniô Guteress n’est pas fermée. Au moment où la campagne de l’ancien président sénégalais Macky Sall bat son plein sur fond d’intenses manœuvres diplomatiques internationales, l’État ougandais annonce la candidature de son compatriote, l’homme politique ougandais, Olara Otunnu au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Selon des sources bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, tout serait parti d’un coup de fil entre Paul KAGAME et son homologue ougandais Yuweri Museveni il ya deux jours. Les lignes ont basculé, alors que Macky Sall multipliait ses chances pour se relever de son faible score 9% face à la Guyannaise Carolyn Birkett arrivée en première position avec 46% des notations pour les deux prestations. L’homme fort de Kigali en veut-il à l’ancien président sénégalais Macky Sall ? Selon plusieurs sources consultées par Confidentiel Afrique, Paul KAGAME n’a pas pardonné à Macky Sall de se rapprocher de Bujumbura pour l’adossement de sa candidature auprès de l’Union africaine.



D’autres sources évoquent que le président Rwandais KAGAME n’est pas en odeur de sainteté avec l’ex- président bissau-guinéen Umaro Sissoco Emballo. Ce dernier très actif dans le dispositif de campagne de Macky Sall fait office de directeur de campagne.



Le document diplomatique de l’État ougandais, daté du 25 juillet 2026, informe le Président de l’Assemblée générale et du Président du Conseil de sécurité de la présentation de la candidature de Olara Otunnu au poste de Secrétaire général et relative au processus de sélection et de nomination du Secrétaire général, en date du 25 novembre 2025 (document A/80/544-S/2025/765), et conformément à la résolution 79/327 de l’Assemblée générale. Selon le document obtenu par Confidentiel Afrique, la lettre officielle de l’État ougandais a été réceptionnée à cet égard par la Mission permanente de la République de l’Ouganda auprès de l’Organisation des Nations Unies, en date du 25 juillet 2026.





Par Hippolyte GOURMANTIER (Confidentiel Afrique)