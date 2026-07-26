Guinée: une affaire de viol collectif à Mandiana provoque l'indignation dans le pays

L'émotion ne retombe pas en Guinée après l'affaire de viol collectif de deux adolescentes à Mandiana, à l’extrême-est du pays, tout près de la frontière malienne. Si les faits remontent au mois d’avril, la diffusion récente sur les réseaux sociaux des vidéos de ces crimes sexuels a provoqué une vague d'indignation rarement observée dans un pays où les violences fondées sur le genre se banalisent de plus en plus.



Cette affaire dépasse désormais le simple cadre judiciaire. Elle ravive le débat sur les violences sexuelles, la protection des mineurs et le traitement réservé aux victimes.



Les autorités judiciaires assurent que l'enquête a été ouverte dès que les faits se sont produits : quatre suspects sont en détention, un cinquième est recherché, et le procès est annoncé dans les prochains jours.



Mais, pour de nombreux Guinéens, la question est aussi celle de la confiance dans la justice. Pourquoi a-t-il fallu attendre la viralité des vidéos pour que cette affaire prenne une telle ampleur dans l'opinion ? Et comment protéger les victimes, alors que les images de leur agression continuent de circuler malgré les appels des autorités à ne plus les partager ?



Une mobilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles



Cette mobilisation, portée notamment par le mouvement « Jeudi Noir », pourrait marquer un tournant. Elle montre qu'une partie de la société civile entend désormais faire des violences faites aux femmes et aux filles une question de premier plan, et exige que les auteurs soient jugés rapidement et sévèrement.

Le procès attendu à Mandiana sera donc observé bien au-delà de cette préfecture. Il constitue un test pour la justice guinéenne et, plus largement, pour la lutte contre l'impunité des violences sexuelles.