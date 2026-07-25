Algérie : l’enseignement du français déclassé à nouveau au profit de l’anglais

L’Algérie poursuit sa politique de remplacement graduel du français par l’anglais dans son système éducatif. Trois ans après son introduction dans le cycle primaire, la langue de Shakespeare, a annoncé ce samedi le ministre algérien de l’Education national, Mohamed Seghir Saadaoui, deviendra la première langue étrangère enseignée aux élèves algériens dès la 3e année primaire.



Selon lui, l’enseignement de la langue française n’interviendra qu’en 4e année du même cycle. « Nous avons décidé d’enseigner l’anglais en 3e année primaire, et le français (avec la langue anglaise) à partir de la 4e année. En 3e année primaire, seule la langue anglaise sera enseignée.



Nous allons renforcer l’enseignement de l’anglais au lycée », a fait savoir le ministre à l’ouverture d’une conférence sur la préparation de la prochaine rentrée scolaire, organisée à Alger.



Avant la rentrée scolaire 2022-2023, les élèves algériens apprenaient la langue française à partir de la 3e année primaire. Sur décision du président Abdelamdjid Tebboune qui a mis en avant « l’importance d’enseigner la langue de la science à l’école », l’anglais a été également introduit à partir de la 3e année primaire à côté du Français.



Les autorités algériennes ont également pris plusieurs mesures, ces dernières années, visant à remplacer le français par l’anglais. C’est un ainsi qu’une décision a été prise de généraliser l’usage de l’anglais à l’université, notamment dans l’enseignement des sciences médicales.



L’administration, habituée depuis l’indépendance de l’Algérie à utiliser le français, abandonne progressivement cette langue au profit de l’anglais. Des entreprises publiques algériennes ont aussi adopté la langue de Shakespeare dans leurs communications.