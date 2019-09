Djibouti: inquiétudes après l’arrestation de six enseignants

À Djibouti, la Ligue djiboutienne des droits des droits humains (LDDH) lance l'alerte. Voilà plus de deux mois que six enseignants sont derrière les barreaux. Accusés d'avoir fait fuiter des sujets du bac, les prévenus démentent et dénoncent un procès politique.



En grève de la faim depuis le 26 août pour dénoncer leur arrestation, le président de la LDDH s'inquiète de leur situation et demande leur libération immédiate et sans condition alors que ces six prévenus doivent être entendus devant la Cour suprême dimanche prochain.