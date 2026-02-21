Liga : Le Real Madrid s’incline à Osasuna, le FC Barcelone peut repasser leader

Avant de retrouver Benfica dans un barrage retour de Ligue des champions qui s’annonce animé, le Real Madrid s’est incliné sur le fil face à Osasuna (2-1) ce samedi 21 février 2026, en championnat, laissant l’opportunité au FC Barcelone de repasser en tête.



À quatre jours du barrage retour de Ligue des champions contre Benfica, le Real Madrid a subi sa première défaite en Liga sous les ordres d’Alvaro Arbeloa samedi contre Osasuna (2-1), laissant l’opportunité au FC Barcelone de reprendre la première place dimanche.



Barcelone peut repasser leader

Malmené dans le jeu et mené à la mi-temps après un pénalty du Croate Ante Budimir (38’s.p, 1-0), le Real a égalisé en seconde période grâce au quatrième but en trois matches de Vinicius Junior (73e, 1-1), mais il a plié en toute fin de match sur un festival de Raul Garcia (90’, 2-1).



Le géant espagnol (1er, 60 points), invaincu jusqu’ici en championnat depuis l’arrivée sur son banc d’Alvaro Arbeloa pour remplacer son ex-coéquipier Xabi Alonso, offre une occasion en or au FC Barcelone (2e, 58 points) de récupérer la première place en cas de victoire dimanche (15 h 15) au Camp Nou face au promu Levante (19e).



