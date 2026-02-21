Sédhiou : la BRS saisit 56 kg de chanvre indien, un convoyeur arrêté

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce samedi 21 février 2026 aux environs de 4h du matin, à l’interpellation d’un individu et à la saisie de 56 kg de chanvre indien, informe la Police nationale.



Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant un convoi de drogue à destination de la Guinée-Bissau, transporté à vélo par deux individus. Grâce à une surveillance accrue dans le secteur de Koussi, les policiers ont intercepté le suspect, tandis que son acolyte a réussi à prendre la fuite. Ce dernier a abandonné sur place son vélo chargé de trois sacs contenant 32 blocs de chanvre indien.



D’après la Police, le mis en cause transportait également trois sacs en sisal ainsi qu'un sac à dos remplis de drogue. Le poids total de la marchandise saisie sur lui s'élève à 24 kg, complétant ainsi une saisie globale de 56 kg de la variété dite "verte".



Lors de son interrogatoire, l’individu interpellé a révélé que la marchandise provenait du secteur. Il a reconnu son rôle de convoyeur agissant pour le compte de son patron. Pour ce transport risqué à travers la frontière, il devait percevoir la somme de 60 000 FCFA.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.