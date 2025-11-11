Djinaki : le militaire enlevé le 13 avril enfin libéré et remis au CICR

L'armée précise que l’intéressé se porte bien et a été acheminé à Dakar par les autorités militaires.

Tout en saluant les nombreuses initiatives visant à consolider les efforts de paix en cours, les Armées restent engagées dans la poursuite des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens en Zone militaire n°5.

Les efforts de médiation déployés depuis plusieurs mois ont permis la libération du militaire retenu par une bande armée, lors des incidents survenus dans la nuit du 13 avril 2025 dans la localité de Djinaki (Département de Bignona). Le militaire a été remis au Comité international de la Croix rouge (CICR), ce 11 novembre 2025, annonce le Directeur de l'information et des relations publiques des Armées dans un communiqué..