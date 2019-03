Donald Trump a envoyé sa lettre de félicitation à Macky Sall

24 heures après la confirmation officielle de sa victoire à la présidentielle du dimanche 24, la Maison Blanche a écrit une lettre pour adresser ses félicitations au Président Macky Sall. Donald Trump a salué la brillante victoire de Macky Sall ainsi que la maturité démocratique du peuple sénégalais.

"Nous saluons le peuple sénégalais et tous les candidats à la présidentielle pour leur détermination à organiser des élections pacifiques, qui reflètent les valeurs et les traditions démocratiques fortes du Sénégal. Nous valorisons notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans les idéaux communs de prospérité, de sécurité et de bonne gouvernance", peut-on lire dans le document officiel parcouru par Leral.



Dans la même lettre les Etats-Unis se disent impatients de poursuivre les travaux avec le président Sall au cours des prochaines années pour renforcer les normes démocratiques dans la région et faire avancer les intérêts mutuels en matière de développement économique, de commerce et d’investissement, d’institutions démocratiques et de sauvegarde de la sécurité régionale et mondiale.

Le chef de l'Etat a reçu également l'appel téléphonique de félicitations de Son Altesse Mohamed Bin Zayed AL NAHYAN le Prince Héritier d’Abu Dhabi/Emirats Arabes Unis. Dans le même sillage Macky Sall a reçu les félicitations de son homologue d'Algérie qui s'est aussi signalé depuis son lit d'hôpital de la Suisse