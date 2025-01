Donald Trump aurait été condamné s'il n'avait pas été élu, selon le rapport du procureur spécial

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, aurait été condamné pour sa tentative présumée de renverser le résultat de l'élection de 2020 s'il n'avait pas été vainqueur quatre ans plus tard, selon un rapport du procureur spécial Jack Smith publié le 14 janvier par les médias américains. «S'il n'y avait eu l'élection de M. Trump et son retour imminent à la présidence, le bureau» du procureur spécial «a estimé que les preuves étaient suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation lors d'un procès», indique le rapport. Peu après cette annonce, M. Trump a qualifié de «dérangé» le procureur spécial, rapporte l'AFP.

Rfi

