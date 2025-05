Donald Trump en veut à Beyoncé et Bruce Springsteen qui ont soutenu Kamala Harris et réclame une enquête

Le président américain demande une investigation « majeure » et accuse son ex-rivale démocrate d’avoir payé des stars pour qu’elles la soutiennent.



Des mois après sa campagne victorieuse contre Kamala Harris, Donald Trump ne semble pas avoir digéré le soutien de nombreuses célébrités à sa rivale. Le président américain a annoncé ce lundi 19 mai vouloir lancer une « enquête majeure » sur les soutiens reçus par la démocrate, dans la foulée d’échanges acerbes avec le chanteur Bruce Springsteen, qui avait aussi appuyé la candidature de la Californienne.



« Les candidats ne sont pas autorisés à payer pour des soutiens, ce que Kamala a fait, sous prétexte de payer pour des divertissements, » a tempêté Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, prévenant qu’il va « demander une enquête majeure sur cette affaire ». Il s’en est également pris à la chanteuse Beyoncé dans une seconde publication, dénonçant une « escroquerie électorale illégale au plus haut niveau ».



La star américaine avait pris la parole lors d’un rassemblement démocrate à Houston en octobre 2024 et avait vu sa chanson Freedom, en featuring avec Kendrick Lamar, servir dans plusieurs clips de campagnes et meeting de Kamala Harris. Dans son message, Donald Trump assure que les démocrates et leur candidate « ont payé illégalement des millions de dollars à la chanteuse pour qu’elle ne fasse rien d’autre que d’apporter son soutien inconditionnel à Kamala ». Il avance même une somme astronomique : 11 millions de dollars.



Trump veut aussi des « explications » d’Oprah Winfrey et de Bono

Beyoncé est loin d’être la seule célébrité à avoir soutenu Kamala Harris lors de sa campagne présidentielle de 2024. L’ancienne vice-présidente a pu compter sur l’appui de nombreuses mégastars comme l’actrice Eva Longoria, Taylor Swift ou la rappeuse Cardi B. Certains soutiens de la démocrate ont été ciblés par Donald Trump dans un second message sur Truth Social. « Bruce Springsteen, Oprah [Winfrey], Bono [le chanteur de U2, ndlr] et peut-être beaucoup d’autres ont beaucoup d’explications à donner!!! », a écrit le président américain.