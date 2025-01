Donald Trump limoge 4 responsables gouvernementaux dans un message sur le réseau Truth Social

Le président américain Donald Trump a limogé, tôt, mardi 21 janvier, quatre hauts responsables gouvernementaux nommés par son prédécesseur et a prévenu que plus de «mille autres» risquaient d'être également renvoyés, dans le premier message posté sur son réseau social Truth Social depuis son investiture.



«Mon bureau du personnel présidentiel est en train d'identifier activement et de destituer plus de mille personnes nommées par la précédente administration, qui ne sont pas alignées avec notre vision pour rendre sa grandeur à l'Amérique», affirme M. Trump sur la plateforme, rapporte l'AFP.