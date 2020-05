Donald Trump raconte comment il gère ses comptes Twitter et Facebook, et qui s'en occupe parfois à sa place

Certains messages de Donald Trump parus sur les réseaux sociaux ne sont pas publiés par le Président lui-même. M.Trump a révélé qui lui apporte une aide dans ce domaine, lors d’une émission télévisée.



Donald Trump publie lui-même des messages sur Twitter et Facebook la nuit et le matin, alors que le reste de la journée cette mission est confiée à un «monsieur qui est excellent». M.Trump l’a avoué à la journaliste Sharyl Attkisson dans l’émission télévisée Full Measure.



«Parfois, je dicte. Je le fais de deux façons. Je le fais moi-même parfois, la nuit ou tôt le matin. Pendant la journée, je suis trop occupé et je dicte quelque chose et ils le publient. J'ai un monsieur qui est excellent», a indiqué le chef d’État.

À la question de savoir s’il s’agissait de Dan Scavino, directeur adjoint de la communication à la Maison-Blanche et directeur des réseaux sociaux, M.Trump a répondu que Dan était «super» et faisait «un excellent travail».



Le Président a toutefois ajouté que personne ne révisait ses messages avant la publication.



Sputnick agence