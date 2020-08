Donald Trump signe deux décrets contre les applications chinoises TikTok et WeChat

Donald Trump poursuit son offensive à l’encontre des applications chinoises TikTok et WeChat. Le président américain a signé un décret, jeudi 6 août, interdisant dans quarante-cinq jours aux Américains toute transaction avec ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok. Un « executive order » similaire a aussi été signé, qui vise WeChat, une application de messagerie très utilisée en Chine et détenue par le géant chinois Tencent.



Concrètement, ces décrets présidentiels établissent que, dans quarante-cinq jours, une entreprise américaine ou un citoyen américain n’auront plus le droit de procéder à des opérations commerciales avec WeChat et TikTok – dans le cas où cette application serait toujours détenue par ByteDance, entreprise chinoise (Microsoft étant encore actuellement en train de négocier un rachat de TikTok).





Cependant, les décrets expliquent aussi que les transactions concernées par cette interdiction seront précisées par le gouvernement américain le 20 septembre, ce qui signifie qu’à l’heure actuelle il est impossible de prévoir exactement ce qu’il se passera dans quarante-cinq jours pour WeChat et TikTok.



Comme le note le Washington Post, un tel décret peut servir de base pour forcer Apple et Google à retirer TikTok et WeChat de leurs magasins d’applications pour smartphones – Apple Store ou Google Play Store – aux Etats-Unis. Il peut aussi empêcher des entreprises américaines de diffuser de la publicité sur ces réseaux sociaux.



Menaces de poursuites judiciaires

En réaction, les représentants de TikTok ont menacé, vendredi 7 août, de contester ce décret devant la justice américaine. « Nous utiliserons tous les moyens disponibles pour nous assurer que l’Etat de droit est respecté et que notre entreprise et nos utilisateurs reçoivent un traitement équitable, si ce n’est auprès du gouvernement américain, alors auprès des tribunaux américains », annonce TikTok dans un communiqué – l’entreprise se disant par ailleurs « choquée » et promettant à ses utilisateurs américains de faire respecter « leurs droits à être entendus ».



La Chine a de son côté dénoncé, vendredi, « une manipulation et une répression politiques ». Interrogé lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wengbin, a accusé Washington de « placer ses intérêts égoïstes au-dessus des principes du marché et des règles internationales ».



Les Etats-Unis « mènent une manipulation et une répression politiques arbitraires, ce qui ne pourra déboucher que sur leur propre déclin moral et sur une atteinte à leur image ».



Dans son décret, le chef de l’Etat américain évoque lui une « urgence nationale » pour avancer sur la voie d’une limitation ou d’une interdiction de TikTok aux Etats-Unis. Donald Trump accuse Tikok, sans preuve, d’espionner ses utilisateurs américains, ou d’utiliser leurs données personnelles, pour le compte de Pékin.



Le décret signé par Donald Trump ne ferme pas la porte à un potentiel rachat de TikTok par une entreprise américaine – Microsoft en premier lieu. Des négociations sur le sujet restent en cours, le président américain ayant accepté, plus tôt dans la semaine, qu’un groupe américain rachète TikTok d’ici au 15 septembre : le délai de quarante-cinq jours prévu par le décret présidentiel du 6 août n’empêche pas un tel scénario. Le géant de l’informatique Microsoft, qui avait déjà commencé de telles discussions, reste aux dernières nouvelles toujours en pourparlers avec la maison mère de TikTok, ByteDance, pour négocier une acquisition à marche forcée.



L’interdiction porte donc aussi sur la plate-forme WeChat, qui appartient au géant Tencent. « Comme TikTok, WeChat capture automatiquement de larges pans d’information sur ses utilisateurs, menaçant ainsi de donner accès au Parti communiste chinois à des informations personnelles sur les Américains », justifie le décret. A la Bourse de Hongkong, l’action Tencent a plongé de plus de 6 % après cette annonce.



Le Sénat américain a aussi adopté jeudi, à l’unanimité, un projet de loi qui interdit le téléchargement et l’utilisation de TikTok sur tout appareil délivré par le gouvernement à ses employés ou aux membres du Congrès. « TikTok représente un risque de sécurité majeur et n’a pas sa place sur les appareils du gouvernement », a tweeté le service de presse du sénateur républicain Josh Hawley, coauteur du texte.



Après son passage au Sénat, contrôlé par les républicains, ce texte devra encore être approuvé par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, pour que Donald Trump puisse ensuite le promulguer.



Mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait prévenu que les Etats-Unis souhaitaient bannir des téléphones américains non seulement TikTok mais aussi d’autres applications chinoises jugées à risque pour la sécurité nationale.