Donald Trump vire un conseiller pour avoir commenté le limogeage de Tillerson

Steve Goldstein, l'un des plus hauts responsables de la diplomatie américaine, a été à son tour congédié par la Maison Blanche mardi après avoir publiquement commenté le limogeage du secrétaire d'Etat Rex Tillerson.



"Le secrétaire (d'Etat) n'a pas parlé avec le président ce matin et il ignore les raisons", avait-il déclaré. "J'ai hâte de me reposer", a déclaré le sous-secrétaire d'Etat en commentant son propre départ.



D'un tweet ce mardi, Donald Trump a annoncé le limogeage de Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Après des mois de rumeurs sur un départ mille fois donné comme imminent, le sort l'ancien homme fort d'ExxonMobil, qui peinait à trouver sa place à Washington et entretenait des relations difficiles avec le locataire de la Maison Blanche, a été scellé.



