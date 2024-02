Dopage : un international sénégalais suspendu quatre ans par la FIBA

Plus apparu sur les parquets depuis plus d'un an à la suite d'un contrôle anti-dopage à la fin du mois de janvier 2023, Pierria Henry est désormais fixé. Ce mercredi, la FIBA a prononcé une suspension de quatre ans à l'encontre du meneur américain, qui n'a pas respecté la réglementation anti-dopage, rapporte le site Basket europe.



Après plus d'un an de flou, le brouillard autour de la situation de Pierria Henry s'est brusquement dissipé ce mercredi. Alors qu'il n'a disputé aucun match officiel depuis plus de longs mois, le meneur de 31 ans n'est pas près de retrouver les parquets.



Dans un communiqué, la FIBA a en effet annoncé une suspension de 48 mois à l'encontre du joueur, à qui l'instance reproche "l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite" (article 2.2 du règlement anti-dopage).



Pas de retour à la compétition avant janvier 2027

Une très lourde suspension pour le joueur passé par Fenerbahçe, même si ce dernier l'a en partie déjà purgée. À la suite du contrôle anti-dopage qui a révélé l'infraction, le club de Baskonia avait choisi de suspendre provisoirement le contrat de son meneur en janvier 2023 afin de laisser le temps aux instances de faire la lumière sur cette histoire.



La sanction est désormais tombée pour Henry, qui ne pourra pas rejouer avant le 13 janvier 2027. De quoi remettre en question la suite de la carrière de l'Américano-Sénégalais, qui approchera les 34 ans lorsque sa période de suspension prendra fin.



Il est à rappeler que Pierria Henry, naturalisé sénégalais en 2021, avait représenté les « Lions » du ballon orange à l’AfroBasket 2021 à Kigali, où l’équipe s’était classée troisième après une défaite en demi-finale contre la Côte d’Ivoire.