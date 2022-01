Dortmund en panique avec Haaland, l'Angleterre frappée par une vague de violence en tribunes

Vague de violences dans les tribunes de Premier League

Dans la presse anglaise ce dimanche matin, les jets de projectiles des supporters d'Everton sur Lucas Digne et Matty Cash font grands bruits au lendemain du match qui opposait les Toffees à Aston Villa. "Honteux" titre le Daily Express qui parle de "bombardements", c'était "fou" pour The Sun, tandis que le Daily Telegraph fait part de "la honte des dirigeants d'Everton". Ces derniers se sont engagés à interdire de stade ces lanceurs.



Dortmund s'inquiète pour Haaland

Malgré une victoire ce samedi sur le score de 3-2 face au TSG Hoffenheim, le cyborg Norvégien Erling Haaland est sorti sur blessure à la 63ème minute après une vive douleur à l'adducteur. L'Allemagne s'inquiète et le "BVB tremble après la victoire" des noirs et jaunes, comme le titre Bild ce dimanche matin. "Nous devons enquêter" a déclaré son entraîneur Marco Rose, des propos repris par Kicker. Dortmund comptera surtout sur la pause de deux semaines en Bundesliga pour le soigner son attaquant star.



Ansu Fati opéré ?

En Espagne aussi on s'inquiète pour la blessure d'un jeune joueur star. Victime d'une nouvelle blessure qui l'éloignera des terrains pendant de longs mois selon les derniers examens médicaux, Ansu Fati décidera demain s'il se fera opérer ou non. L'ailier Espagnol ne voudrait pas se faire opérer. Selon AS, ce refus serait dû aux complications qu’avait rencontré l'ailier de 19 ans lors de sa dernière opération au genou gauche, il y a plus d’un an. Du côté du Barça, cette rechute nécessite donc un remplacement inattendu en cette période de mercato comme le titre Sport dans sa Une du jour, "Xavi appelle à d'autres recrutements".