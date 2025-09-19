Dossier Wally Seck et Cie : Ibrahima Bâ, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ et son chauffeur arrêtés

Les arrestations se poursuivent dans l'affaire appelée Wally Seck et Cie. Ibrahima Bâ, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, a été arrêté hier, jeudi, par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs en groupe criminel organisé. Son chauffeur, Cheikh Tidiane Seck, a également été interpellé.



Ces arrestations font suite à celle de Saliou Sylla, gérant des Ets Saliou Sylla, et intervient dans un dossier où la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) a identifié des mouvements financiers douteux dépassant 5,597 milliard de FCFA



Selon Libération, dans sa parution de ce vendredi, Ibrahima Bâ est soupçonné d'avoir participé à la création d'une société civile immobilière (SCI) nommée CTS, constituée avec Amadou Sall (fils de l'ancien Président Macky Sall), dont la gérance était confiée à son chauffeur, Cheikh Tidiane Seck.



Officiellement dédiée à un projet immobilier, cette SCI est suspectée par la CENTIF d'être une structure de façade pour blanchir des fonds. Le journal d'informer qu'n proche d'Amadou Sall, déclaré en fuite et dépositaire des comptes de la Sci Cts et d'une autre société dénommée Sts Sarl, a procédé à plusieurs versements dépassant de plus d'un milliard de FCFA dans les comptes de ces entités mises en cause, sans justification économique claire.



Pour rappel, le parquet financier avait demandé l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de toutes les personnes citées dans le cadre de ces transactions douteuses. Le parquet s'appuie sur un rapport complémentaire de la CENTIF reçu en mars 2025, qui a déjà conduit à l'emprisonnement d'autres suspects comme Farba Ngom.



