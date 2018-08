Doublé de Diallo et but de Niane (Metz 3-1 Ajaccio)

L’attaquant messin Habib Diallo et ses coéquipiers ont offert un joli cadeau à Frédéric Antonetti. Alors que le nouvel entraîneur grenat fêtait son anniversaire dimanche, le FC Metz s’est imposé contre l’AC Ajaccio lundi soir au Stade Saint-Symphorien (3-1). Une quatrième victoire après quatre journées de Domino’s Ligue 2 marquée par le doublé de Diallo, déjà auteur de 7 buts cette saison, et un but de Ibrahima Niane.

Ce sans-faute permet aux Mosellans de prendre la tête du classement, à égalité de points avec le RC Lens mais avec une meilleure attaque que le club nordiste.LFP