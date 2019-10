Double meurtre à Touba : « Les acteurs de ces crimes seront démasqués…et traduits en justice »

Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a déclaré, ce mardi que les criminels qui ont lâchement tué Serigne Mbacké Touré âgé de 2 ans et Mame Daouda Touré âgé de 4 ans seront démasqués et traduits en justice. Ndèye Sali Diop Dieng l’a souligné lors de la cérémonie d’installation officielle du Comité National d’Organisation du 30éme anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant.



« Je voudrais, à l’entame de mon propos du jour, m’incliner devant la mémoire de deux enfants, Serigne Mbacké Touré âgé de 02 ans et Mame Daouda Touré, âgé de 04 ans, de même père, lâchement tués dans leur chambre en présence de leurs sœurs âgées respectivement de 07 et 10 ans. Au nom du Gouvernement de la République du Sénégal et en mon nom personnel, je condamne avec la dernière énergie ces actes de violences d’un autre âge que rien saurait justifier et exprimer ma profonde compassion aux familles éplorées », a déclaré la ministre Ndèye Sali Diop Dieng.



Poursuivant ses propos, elle se dit persuadée que les auteurs de ces crimes seront démasqués par les services de sécurité et traduits en justice conformément à la loi. « Nous sommes bien persuadés que les auteurs de ces crimes seront démasqués par nos services de sécurité et traduits en justice conformément à la loi. Je compte d’ailleurs, pour ma part, dès, après cette cérémonie, me rendre à Touba pour présenter les condoléances du chef de l’Etat et les miennes aux parents des enfants brutalement arrachés à notre affection », dit-elle.



Selon Ndèye Sali Diop Dieng, ce qui s’est passer à Touba, est indigne de la sainteté de la ville, indigne de notre engagement et de nos actions sectorielles comme conjuguées visant, toutes, à assurer aux enfants la protection et l’attention auxquelles, ils ont droit.