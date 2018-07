Double meurtre de Médinatoul Salam : les co-accusés de Cheikh Béthio Thioune restent en prison

Le juge du tribunal de Mbour maintient les co-inculpés de Cheikh Béthio Thioune en détention malgré les pressions de toutes sortes. Motif invoqué, selon les informations de Rfm : ils ne présenteraient pas des garanties sérieuses de représentation. Le juge considère qu'ils pourraient prendre la fuite à tout moment.

Cette décision concerne neuf Thiantacones. Il s'agit de Samba Fall, Mamadou Anne dit Pape, Mamadou Guèye, Demba Kébé, Moussa Dièye, Khadim Seck, Mouhamed Sène, Aly Diouf et Cheikh Faye.

Les Thiantacones détenus à la prison de Thiès, dans le cadre de l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, avaient observé une grève de la faim pour réclamer un procès. Certains d'entre eux auraient tenté de se suicider ; une information démentie par l'administration pénitentiaire, mais confirmé par les proches de certains prévenus.

En détention préventive depuis 2012, ces thiantacones sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie". Leur marabout, Cheikh Béthio Thioune, avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt en même temps qu'eux avant d'obtenir la liberté provisoire.