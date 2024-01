Doute sur la fiabilité du fichier électoral : Mimi Touré annonce des plaintes auprès du ministre de l’intérieur

« Ce qui se passe c’est qu’il (Macky Sall) sait que son candidat Amadou Ba ne fait pas le poids face à nous. Donc il a décidé de nous éliminer de la course, par des stratégies déplorables sur les fichiers. Tout ça parce qu'Amadou Ba n’a pas de base. Mais s’est voué à l’échec. Il est clair que si nous participons à ces élections, on l’exterminera en un seul coup. Ce qui reste à faire c’est de nous unir pour les 45 jours restants », a déclaré Mimi Touré.



Elle exhorte le Conseil constitutionnel de faire la lumière sur le fichier qu’il détient et exige qu'on leur rende leurs parrainages.

« Nous exigeons au Conseil constitutionnel de nous rendre nos parrainages qu’ils ont confisqué électroniquement. Nous sommes dans un pays de démocratie, nous savons comment se passe le vote, il faut que les responsabilités soient établies. Nous allons porter plainte auprès du ministre de l’Intérieur qui est chargé du déroulement de ces élections. Ils n’ont cas nous dire quel fichier électoral ils détiennent parce qu’on n’acceptera pas ces magouilles. Nous sommes prêtes à tout, advienne que pourra. S’ils veulent que la paix règne dans ce pays, ils n’ont cas mettre les choses au claire, traiter les recours introduites et nous rendre nos parrainages », a déclaré Mimi Touré, lors de la conférence de presse conjointe des coalitions Abdourahmane 2024 et Bougane 2024.