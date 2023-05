Dr Adama Sadio soupçonne un "deal" entre les deux et met en cause le "génie politique" de Macky

Macky le gagnant

"Il n'est pas un génie politique..."

Un deal entre Macky et Barth

La tension politique est forte au Sénégal et la polémique continue d’être alimentée après la rencontre entre le chef de l’État Macky Sall et l’actuel maire de Dakar Barthélémy Diaz. Considérés comme deux personnalités politiques « ennemis », ils se sont nuitamment rencontrés à Mermoz, quartier chic de Dakar. Une audience qui a fait débat. Sans oublier la sortie médiatique à charge contre son « ami et frère » Ousmane Sonko Depuis lors, des rumeurs de trahison et de complots circulent. Analysant pour PressAfrik cette règle de trois, Macky, Bath et Sonko ou Yewwi, Dr Adama Sadio, enseignant et chercheurs en Sciences politiques a évoqué le besoin pour l’édile de Dakar de dialoguer avec le chef de l’Etat. En outre, il a émis des doutes du ‘’génie politique’’ de Macky.Donnant sa lecture de l’interview de Barthélémy Diaz, Dr Sadio affirme que c’est de la polémique. « Cela montre qu’il y’a des divergences au sein de Yewwi Askan Wi et qu’elle n’est plus aujourd’hui, la coalition homogène où les gens ne pense plus de la même manière et n’ont plus la même ambition qui est de barrée la route à Macky Sall. Mais aussi que tout le monde soit candidat et gagner les conditions d’une élection alternance de masse politique en 2024 ».Si on se rapporte à ses propos, la sortie de Barthélémy Diaz est utilisée contre Ousmane Sonko et à ce niveau, il y a « une cassure nette qui se passe au sein de la coalition ». Le spécialiste en science politique a souligné que cela n’est pas sans conséquence.« Le véritable gagnant de la sortie de Barthélémy Diaz c’est bien le président Macky Sall. Parce qu’il y’a pas une occasion plus rêvé que ce qu’on a eu hier (lundi). Barthélémy Diaz, un allié naturel à la limite un frère qui se montre contre Ousmane Sonko et qui l’attaque surtout à un jour aussi particulier. Un jour où il a des ennuis judiciaires et même amenait à la guillotine. Il avait besoin d’un soutien non pas de quelqu’un qui l’enfonce », a-t-il fustigé.À la date du 8 mai 2023, le leader de Pastef Ousmane Sonko devait faire face à un juge pour un procès en appel sur l’affaire Prodac qui l’opposait avec Mame Mbaye Niang l’actuel ministre du Tourisme. À l’issue de l’audience il a été déclaré coupable par le juge de la Cour d’appel Mamadou Cissé Fall et condamné à 6 mois de prison avec sursis pour « diffamation et injure ».Selon notre interlocuteur, la situation actuelle de l’opposant ne profite qu’au président Macky Sall, vu que l’actuel maire de Dakar a enfoncé Sonko, son principal opposant.« Le président Macky est le principal gagnant dans cette affaire. On a l’impression que le jour choisi par Barthélemy Diaz pour faire sa sortie n’est pas anodin. Parce que ça s’est passé le jour du procès en appel de Sonko, et après même condamnation. Il y’a aussi le fait que aujourd’hui sur les réseaux sociaux les gens parlent plus de Barthélémy Diaz que de Ousmane Sonko ».À l’en croire, cet ensemble de coïncidence risque de porter un coup sur « la puissance Sonko et de ses partisans ». Pour cause, Barthélémy Diaz est devenu le sujet chaud sur la toile, et a presque réussi à faire oublier la condamnation du leader de Pastef. « Comme le disait Macky Sall en disant que Barthélémy Diaz a bien fait son job il me semble qu’à ce niveau-là, il a bien rempli sa part du contrat », a-t-il argué.Depuis un bon moment, certains Sénégalais qualifient le président Macky Sall de génie politique. Après avoir créé la polémique au sein de la coalition Yewwi, le débat é été remis. Mais ce sont des affirmations qui ne convainquent l’enseignant en sciences politiques qui en doute fortement.« Pourquoi je doute très bien du génie politique de Macky Sall, c’est parce qu’un génie politique n’est pas quelqu’un qui utilise la force, la violence pour arriver à ses fins. C’est quelqu’un qui est dans la tactique dans la stratégie alors le président Macky Sall on constate que à chaque fois qu’il initie une action tout le monde sait où il veut aller et ce qu’il veut. Mais il va toujours parvenir à ses fins non pas par la ruse mais plutôt par la force. Par exemple avec le procès de Sonko il y’a un Sénégalais qui est surpris de la condamnation d’hier pratiquement tout le monde savait qu’en interjetant appel, c’est les 6 mois avec sursis qui était cherché et ils l’ont eu. A partir de ce moment est-ce qu’on peut parler de génie politique j’en doute fortement », a-t-il argumenté.L’éclatement probable de la coalition YAW serait une aubaine pour le parti au pouvoir. Diviser pour mieux régner ! S’appuyant sur les observations de Adama Sadio la situation politique actuelle arrange bien Macky Sall. Poussant plus loin son analyse, il demande : Est-ce que ce n’est pas également le deal qu’il y a eu entre Barthélémy Diaz et chef de l’État. « Macky Sall lui a peut-être dit de créer les conditions de dissensions au sein de YAW, ainsi que les conditions d’affaiblissements de Sonko. Et comme récompense il ferait pour que M. Diaz puisse continuer à être maire et député ».Pour Dr Sadio, un supposé deal qui permettra à l’édile de la ville de Dakar de ne pas souffrir des conséquences de l’affaire Ndiaga Diouf. « Je me rappelle que aujourd’hui dans la procédure judiciaire contre Barthélémy Diaz, il traverse que le pouvoir en cassation. Donc si demain la Cour suprême donne son verdict et que Barthélémy Diaz est débouté, cela voudra dire que le chef de l’Etat doit prendre un décret pour la révoquer de M. Diaz de la tête de la mairie de Dakar. Mais aussi de son mandat de député. Donc le faite qu’il aille négocier, on peut dire que c’était la monnaie d’échange pour pouvoir garder ses mandats de maire et député », a soupçonné Dr Sadio.