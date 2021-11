Dr Babacar Diop: « Yankhoba Diatara a porté atteinte à la dignité de Thiès »

Le candidat de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a ouvert les hostilités avec celui de Benno Bokk Yakaar, au pourvoir. Dr Babacar Diop s’en est pris au ministre Yankhoba Diatara, en dénonçant avec véhémences, sa dernière sortie.



« Mardi, à l’occasion d’une conférence de presse de Benno Bokk Yakaar, un festin de flatteries hypocrites et mensongères, nouveau chambellan de Macky Sall, a porté atteinte à la dignité de Thiès. Il a insulté et menacé la jeunesse de notre pays », a dit Diatara.



Dr Diop estime que Yankhoba Diatara, poussé au suicide politique par les délices du pouvoir, veut entrainer la jeunesse du pays dans sa folle entreprise. « Nous lui rappelons que Thiès est une terre de dignité et de refus. Aujourd’hui, nous voulons dire devant la face du monde que nous défendrons l’honneur de Thiès, la fierté de notre ville, la dignité d’un peuple insoumis. Thiès n’a jamais connu ce discours de honte, de larbinisme et de soumission », a-t-il martelé.



Pour le leader des FDS, Yankhoba Diatara doit retourner à l’école et apprendre l’histoire de Thiès. Dans la foulée, il a souligné que sa candidature à la mairie de Thiès a été dictée par le besoin de rendre la cité du rail, « sa grandeur, sa fierté et sa dignité ».