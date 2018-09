Dr Cheikh Tidiane Gadio complètement blanchi

Dr Cheikh Tidiane Gadio et ses proches vont pouvoir lancer un grand ouf de soulagement. En effet la justice américaine a abandonné vedredi toutes les charges qui pesaient sur lui, a annoncé son avocat Sean Hecker.



Arrêté le 17 novembre 2017 pour actes de corruption, de blanchiment d’argent, d’évasion et de fraude fiscale, l’ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Me Abdoulaye Wade encourait au moins 25 ans de prison.



Toutes ces accusations faisaient suite à la facilitation par le cabinet de consultation du Dr. Gadio d’une transaction entre la China Energy Fund Company et le gouvernement du Tchad entre 2014 et 2016.



«Si aujourd’hui dans le cadre d’un "Non-Prosecution Agreement",en français : “Accord de cessation de toutes les poursuites», le gouvernement américain reconnait que Gadio n’a pas commis les crimes susmentionnés et décide de retirer sa plainte, "ceci ne peut être qu’une très bonne nouvelle pour tous ceux qui vouent une grande estime à Cheikh Tidiane Gadio et à son parcours exceptionnel de militant panafricaniste convaincu" a déclaré à SenePlus.com un de ses proches.



L’abandon des charges retenues contre le député sénégalais, par ailleurs président de l’Institut Panafricain de Stratégies, entrainera la restitution de la caution qu’il avait déjà versée pour bénéficier d’un placement en résidence surveillée.



Ce combat gagné, on annonce le retour pour bientôt de l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise.