Dr Dre : la légende du rap à l'hôpital après un anévrisme cérébral

L'homme de 55 ans a été emmené au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles lundi, a rapporté TMZ.



Dans un post sur Instagram, il affirme : "Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de la part de mon équipe médicale."



Il se repose "confortablement" après l'anévrisme, indique son avocat à Billboard.



Dans son post, Dr Dre écrit également : "Je sortirai de l'hôpital et je rentrerai bientôt à la maison. Merci à tous les grands professionnels de la médecine au Cedars. Un seul amour !!"



Ses amis et ses collègues ont envoyé leurs vœux après que les informations sur sa mauvaise santé ont été rendues publiques.



Ice Cube, son ancien compagnon de route dans le groupe de hip-hop NWA des années 1980, a tweeté : "Envoyez votre amour et vos prières à l'ami Dr Dre."



Snoop Dogg, qui a été découvert par Dr Dre au début des années 1990, a écrit sur Instagram : "BON RÉTABLISSEMENT DR DRE, ON A BESOIN DE TOI."



Missy Elliott a écrit : "Prions pour Dr Dre et sa famille pour la guérison et la force de son esprit et de son corps."



Et la chanteuse Ciara a tweeté : "Je prie pour vous Dr. Dre. Je prie pour ton rétablissement complet."



Avec la NWA, puis en tant qu'artiste solo, producteur de premier plan et magnat des maisons de disques, Dr Dre a façonné le rap de la côte ouest et a contribué à la carrière d'autres stars comme Eminem, 50 Cent et Kendrick Lamar.



Un anévrisme est un renflement d'un vaisseau sanguin affaibli où la pression sanguine provoque le gonflement d'une petite zone vers l'extérieur.



La plupart des anévrismes cérébraux ne provoquent des symptômes perceptibles que s'ils éclatent, entraînant une hémorragie cérébrale, qui peut être très grave et même mortelle.