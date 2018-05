Dr Hamid Fall : «les salaires des députés fiscalisés grâce à Ousmane Sonko»

«Les salaires des députés sont désormais fiscalisés. Ils échappaient à l’impôt. C’était un manquement », a déclaré Docteur Hamid Fall. Cet inspecteur des Impôts et Domaines qui présentait vendredi son livre «La fiscalité dans tous ses états», s’est réjoui de ce retour à l’orthodoxie qui permet au Trésor d’engranger des sommes importantes.



Dr Fall de poursuivre : «Désormais, ils sont fiscalisés. On retient des impôts à la source correctement suivant l’existence d’un barème légal et reversé».



A l’en croire, cette manne financière qui échappait au fisc a été réglé grâce à l’apport de son ex-collègue et non moins président du parti Pastef : «Donc c’est une question désormais réglée. Je crois que ça a été réglé par Ousmane Sonko».