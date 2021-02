Dr Khardiata Diallo Mbaye: « Il faut préparer l'opinion à accepter la vaccination »

Dr Khardiata Diallo Mbaye, coordonnatrice, du Centre de traitement des épidémies (Cte) de l'hôpital Fann, a estimé qu'il faut "préparer l'opinion à accepter la vaccination, car c'est le vaccin qui peux nous sortir de cette pandémie" de la covid-19.



«Je ne veux pas que les gens pensent que parce que le vaccin est là, ce n'est plus la peine de respecter les mesures barrières, a alerté Dr Khardiata Diallo Mbaye, dans les colonnes de L'Observateur. C'est la base et la vaccination va venir en appoint. Et il va falloir que les gens acceptent cette vaccination, ce n'est pas une obligation, mais pour moi, c'est une nécessité.

Il faut que les gens acceptent de se faire vacciner.»



Un avis partagé par le Pr Issa Wone. «Il faut commencer à vacciner. Les vaccins marchent, ceux qui ont été amenés ici sont des vaccins dont l'efficacité été prouvée, et il faut préparer l'opinion à accepter la vaccination et vacciner massivement. L'Europe va bientôt atteindre au moins 70% de sa population vaccinée, donc ils vont rapidement atteindre un taux de personnes immunisées qui puisse leur garantir une certaine immunité de groupe.



Alors qu'en Afrique, on en est encore à discuter sur: est-ce qu'il faut vacciner ou non ? Le vaccin est une des solutions de prévention, mais il ne faut pas oublier les autres solutions préventives telles que le lavage régulier des mains, le port du masque, la distanciation sociale.»