Dr Mamadou Thior : "L'utilisation des vaccins contre la Covid-19 doit se faire avec recul"

L'utilisation des vaccins contre la Covid-19 doit se faire avec recul. C'est du moins l'avis Dr Mamadou Thior, selon qui, il faut d'abord regarder ceux qui l'ont déjà utilisé. « Pour utiliser un médicament ou un vaccin, il faut s’assurer que ce médicament est un médicament de qualité, un vaccin de qualité, que son innocuité et son efficacité sont prouvées », a déclaré l’épidémiologiste.



« Malheureusement, a-t-il souligné, avec la nouvelle technologie utilisée dans la production de ces vaccins, on ne peut pas dire que ces vaccins sont efficaces », ni dire qu’ils vont « permettre d’avoir ce qui est attendu d’un vaccin, c’est-à-dire, lutter contre l’infection et permettre la rupture de la transmission. On n’a pas suffisamment de recul puisque c’est une nouvelle technologie ».



En raison de toutes de ces considérations, Dr Thior est d’avis qu’il faut prendre « le temps de regarder les autres qui ont commencé parce qu'ils n’ont peut-être pas le choix, voir comment est-ce que ce vaccin se comporte pour ultérieurement adopter le vaccin si on doit l’adopter ».



Le coordonnateur du Pnlp a salué la stratégie du Président de la République, Macky Sall, qui avait demandé aux Sénégalais de « vivre ensemble avec le virus » sans en mourir. « Cette stratégie, on doit la continuer, c’est une bonne stratégie », a-t-il avancé.



Non sans formuler quelques recommandations. « Il faut maintenant qu’on se donne les moyens d’avoir une bonne stratégie de communication pour mettre la communauté de notre côté afin que les gestes barrières soient respectées. Parce que c’est ça le grand défis », a-t-il préconisé.



Et de conclure, « Il faut éviter de prendre des mesures qui ont des conséquences économiques sur les acteurs qui accompagnent la lutte ».