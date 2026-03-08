Dr Sécou Diédhiou : "On ne peut pas avoir 80 morts sur son dos et vouloir briguer le poste de SG de l'ONU"

Le débat autour de la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies continue de susciter des réactions. À Kolda, Dr Sécou Omar Diédhiou n’a pas caché son opposition à cette éventualité.



Le Directeur de la promotion du développement territorial au ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, par ailleurs responsable politique du parti PASTEF, s’est exprimé sur la question ce samedi 7 mars dans sa ville natale, en marge d’une cérémonie de remise de kits alimentaires destinée aux personnes vulnérables.



Réagissant à l’actualité, Dr Diédhiou s’est montré très critique à l’égard de cette candidature. « On ne doit pas prétendre diriger les Nations Unies en ayant du sang sur les mains », a-t-il déclaré.



Poursuivant son propos, il a estimé que le bilan de l’ancien chef de l’État ne plaide pas en faveur d’une telle ambition internationale. « On ne peut pas avoir 80 morts sur son dos et vouloir briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies », a-t-il soutenu.



Selon lui, cette candidature ne saurait être considérée comme honorable pour le Sénégal. « Personnellement, je ne défends pas cette candidature parce que ce n’est pas une candidature honorable pour le Sénégal », a-t-il regretté. Dr Diédhiou est même allé plus loin en qualifiant cette initiative de « farce », estimant qu’elle ne bénéficie pas du soutien du Sénégal ni du peuple sénégalais.



Interpellé également sur les tensions évoquées dans certains milieux entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, le responsable politique de PASTEF a préféré recentrer le débat sur les orientations de son parti.



Il affirme rester concentré sur les directives données par Ousmane Sonko, qui appelle les responsables à « massifier les rangs du parti, rester proches des populations et poursuivre les activités au sein du gouvernement ».



Dans cette dynamique, Dr Sécou Omar Diédhiou indique que le travail d’implantation et de mobilisation du parti se poursuit activement dans la région de Kolda. Selon lui, cette stratégie est menée en concertation avec les autres responsables politiques locaux afin de préparer efficacement les prochaines élections locales et d’espérer remporter les collectivités territoriales de la région.