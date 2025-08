Dr.Seydou Bocoum : « Il n’y a aucun pays au monde qui a pu redresser son économie grâce aux taxes, aucun »

« Il n’y a aucun pays au monde qui a pu redresser son économie grâce aux taxes, aucun », a affirmé Dr Seydou Bocoum. Pour l’expert en économie numérique « Les taxes, c’est pour les administrations municipales (mairies) pas pour l’Etat. L’Etat a la création monétaire. L’Etat imprime de l’argent pour le mettre dans le pays ».



Selon l’économiste, ces taxes vont contribuer à appauvrir les populations. « Tout taxes pris chez les populations appauvrit ces derniers. C’est démontré. L’Etat n’est pas une entreprise encore moins une société. L’Etat ne fait pas de bénéfice. Déficit Etat, c’est le surplus de la population et si l’Etat récupère ce surplus, y aura forcément problème », a- t-i dit ce dimanche su Pressafrik TVHD.



Déficit budgétaire, dette, PIB



« Le déficit budgétaire et la dette, ce n’est pas de l’économie. Il n’y a aucune étude économique qui le prouve. Il n’y a pas d’étude économique au monde qui prouve le seuil de la dette », a déclaré l’économiste.



Interpellé sur la dette publique estimée par la Cour des comptes à 99,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023 et réévaluée à 119 % du PIB, Dr. Bocoum a d’abord rectifié « 99 % » avant de préciser : « il n’y a jamais eu de 119 %, j’interpelle le ministre Abdourahmane Sarr, qu’il dise aux Sénégalais d’où il tient ces 119 %. Si c’est chez Barclays ou Bloomberg, ce n’est pas basé sur des données fiables et ne provient ni du FMI, ni du gouvernement sénégalais. Et Barclays quand ils les ont sollicités, ils ont fourni des résultats basés sur des calculs internes. Qui est Barclays pour calculer les obligations du Sénégal ? Et le pire Barclays voulez confier le travail à ses clients.



Model économique entrepris par le gouvernement pour redresse l’économie du pays



« Je suis contre ce modèle libéral, entièrement contre. Ça ne fait pas avancer un pays. C’est le consensus de Washington. C’est ce que Abdou Diouf avait appliqué, Abdoulaye également, même Macky Sall et c’est ce que le gouvernement actuel a ramené », a souligné Dr Seydou Bocoum.



« Depuis la chute du mur de berlin », a -t-il expliqué, « il n’y a qu’un système économique qui circule, c’est le capitalisme, mais ce capitalisme, il faut qu’il soit accompagné d’un modèle économique d’où la Banque mondiale et le FMI ont créé ce qu’on appelle, le Consensus du Washington. C’est un économiste américain qui a produit ce consensus basé sur 10 règles. Maintenant, parmi ces règles, il y a la politique androgène, c’est un économiste du non de Paul Romer de la banque mondiale qui l’a développé. Mais cette politique s’accompagne avec des préalables dont nous n’avons pas la plupart d’entre elles, comme l’infrastructure, le capital humain entre autres. Ce sont des préalables pour une politique androgène. Donc cela entre dans le consensus de Washington. Ce modèle néolibéral est adopté à travers le monde. Mais les grands économistes du monde disent que ce modèle n’est pas adapté. De grandes universités économiques ont montré avec des études empiriques que ce modèle néolibérale n’est pas bon. Il faut un changement de système ».