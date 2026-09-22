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Drame à Bignona : le corps d'un étudiant de l'UGB repêché à Katoudié après une noyade dans le fleuve Casamance



Drame à Bignona : le corps d'un étudiant de l'UGB repêché à Katoudié après une noyade dans le fleuve Casamance
Le village de Katoudié, situé dans la commune de Suelle (département de Bignona), est plongé dans la consternation après le décès tragique de Younousse Diémé, un étudiant de 21 ans inscrit à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Disparu le lundi 21 septembre 2026 lors d'une baignade dans un bras du fleuve Casamance, son corps sans vie a été repêché ce mardi 22 septembre aux environs de 13 heures, sur les lieux mêmes du drame.
 
La victime participait à une activité communautaire de reboisement de palétuviers avec les habitants du village. À la fin des travaux, un groupe de jeunes s'est attardé pour se baigner, moment au cours duquel le jeune homme a brusquement coulé sous les yeux de ses camarades, impuissants. Mobilisés aux côtés des sapeurs-pompiers de la caserne de Bignona, les villageois ont mené d'intenses recherches entamées la veille et interrompues à la tombée de la nuit, avant de retrouver la dépouille le lendemain mi-journée.
 
Outre son parcours universitaire, Younousse Diémé évoluait comme défenseur central titulaire au sein de l'ASC Simindou Coly de Katoudié, affiliée à la Zone 11 de l'ODCAV de Bignona. Sa disparition soudaine suscite une vive émotion au sein de la communauté estudiantine et du mouvement navétane de la région.
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Mardi 22 Septembre 2026 - 17:29


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