Hausses à Kédougou et Mako : les hauteurs d'eau progressent de 26 centimètres en 24 heures

La situation hydrologique du fleuve Gambie et de ses principaux affluents présente des évolutions contrastées dans la région de Kédougou, bien que l'ensemble des cours d'eau demeurent en deçà des seuils critiques. Selon le bulletin journalier publié le 22 septembre 2026 par la Brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou, les stations de Kédougou et de Mako enregistrent toutes deux une hausse de 26 centimètres en 24 heures, atteignant respectivement 4,30 mètres (cote d'alerte à 7 m) et 3,73 mètres (cote d'alerte à 6 m).



À l'inverse, la station de Simenti affiche une parfaite stabilité à 5,40 mètres, à 7,60 mètres sous sa cote d'alerte fixée à 13 mètres, tandis que Gouloumbou amorce un léger recul de 13 centimètres pour s'établir à 6,38 mètres (cote d'alerte à 12 m). En comparaison interannuelle, les hauteurs d'eau relevées en 2026 restent nettement inférieures aux niveaux observés à la même date en 2025 sur l'ensemble du réseau de suivi.



Bien qu'aucun risque imminents de débordement ne soit signalé, les services d'hydrologie maintiennent un suivi rigoureux. Les autorités rappellent la nécessité de la vigilance en raison de la rapidité des variations de niveau liées aux précipitations et aux écoulements en amont.