Braquage spectaculaire à Tivaouane : plus de 100 millions FCFA d'or et d'argent dérobés dans une bijouterie

Une bijouterie située dans la commune de Tivaouane a été la cible d'un important cambriolage dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre 2026. Un commando composé de cinq individus armés et encagoulés a emporté un butin de bijoux en or et en argent dont la valeur est estimée à plus de 100 millions de francs CFA, a appris la presse de sources concordantes.



L'assaut s'est déroulé aux environs de 2 heures du matin. Selon les éléments recueillis auprès du propriétaire et de proches du dossier, les assaillants se sont introduits par effraction dans l'établissement avant de forcer le coffre-fort principal contenant les métaux précieux. Non contents de ce premier butin, les cambrioleurs ont également emporté un second coffre abritant divers documents administratifs.



Saisi d'une plainte déposée par le propriétaire du commerce au lendemain de l'attaque, le commissariat urbain de Tivaouane a immédiatement ouvert une enquête. Les forces de l'ordre ont entamé les auditions, interrogeant notamment un témoin clé pour tenter d'identifier et de localiser les fuyards.