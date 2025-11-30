Drame à Cambérène : deux motocyclistes tués après avoir percuté le terre-plein central du pont

Un tragique accident de la circulation s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi 29 novembre 2025, coûtant la vie à deux personnes au niveau du pont de Cambérène.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes qui circulaient à vive allure ont violemment percuté le terre-plein central du pont de Cambérène. Suite au choc, ils ont été projetés et ont fait une chute mortelle sur la route.



Les victimes, qui circulaient à moto, ne portaient pas de casque de sécurité au moment des faits.

L'alerte a été donnée peu après minuit. Des éléments du commissariat d'arrondissement de l'Unité 15 des Parcelles Assainies se sont immédiatement rendus sur place. Les policiers ont découvert les deux corps sans vie gisant sur la chaussée dans une mare de sang, confirmant la violence de l'impact.



Selon des sources proches de l'enquête, les victimes présentaient des blessures graves et profondes à la tête et au visage, conséquence directe de l'absence de protection. Une nquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de drame.