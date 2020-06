Drame à Kaffrine: un baobab tombe sur deux jeunes filles et fait un mort

La journée de mardi a été chargée d’émotions au village de Toune Mosquée, dans la région de Kaffrine, l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Un baobab s’est effondré sur deux jeunes filles: Amy Sow, 14 ans et A. Wilane, 12 ans, qui revenaient de l’école coranique. Le bilan fait état d’un mort.



Selon L’Observateur, Amy Sow qui a reçu tout le poids de l’arbre sur elle, a perdu la vie sur le coup. Son corps sans vie est resté coincé sous les branches imposantes et feuilles du grand baobab.



Les faits ont eu lieux vers les coups de 12 heures. Revenant de l’école coranique, Amy Sow et A. Wilane ont décidé de marqué une pause sous le grand baobab du village à quelques mètres de leur domicile familial. Contre toute attente, l’arbre s’effondre sur elles.



Alertés par le bruit de la chute du plus veille arbre du village, les habitants de Toune Mosquée se sont déployés sur les lieux et ont découvert la catastrophe. Ils ont creusé plusieurs trous pour sortir Amy qui était sous les branches.



Plus chanceuse, A. Wilane s’en est sortie avec plusieurs blessures. Elle a été évacuée aux Urgences de l’hôpital régional de Kaffrine.