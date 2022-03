Drame à Keur Massar : un boutiquier meurt dans l'affaissement des rayons en verre de son magasin de tissus

Korka Seydi, un boutiquier de 25 ans, a perdu la vie dimanche, suite à l'affaissement brusque et brutal des rayons de vente d'un magasin de tissus. Le drame a eu lieu à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar. Le corps sans vie a été transporté à la morgue de l'hôpital pour les besoins de l'autopsie.



Selon le journal "Les Echos", tout serait parti d'une client, qui débarque dans le magasin et exprime son désir d'acheter des tissus. La jeune femme promène le regard aux quatre (4) coins du magasin et cible des articles superposés sur des étagères. Ainsi, le commerçant Korka Seydi dresse son échelle, montre dessus et fait descendre lesdits articles. Au moment où le gérant du magasin s'emploie à remettre l'échelle à la place, de lourds articles s'affaissent avec leurs supports brusquement et atterrissent avec une violence inouïe sur sa tête.



La cliente se retrouve avec de légères blessures sur le corps consécutives aux éclats et autres débris des rayons de verre et des articles de vente.



Alertés, les gendarmeries et les sapeurs-pompiers ont effectués le déplacement sur les lieux. Le corps sans vie a été ensuite acheminée à l'hôpital pour autopsie. le défunt est originaire de la région de Kolda (sud).