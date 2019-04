Drame à Linguère : un enfant de 3 ans et un talibé de 8 ans tués dans deux accidents

À Linguère, deux enfants dont l’un est un talibé, ont perdu la vie dans des situations atroces. En effet, deux accidents qui se sont produits les mercredi 03 et jeudi 04 avril derniers ont emporté la vie de ces deux gamins.



Le premier accident est survenu au quartier Thiéli. Un véhicule de type 4X4 qui était stationné sous un arbre à quelques encablures de la mosquée Gora Ndiaye, a écrasé le talibé, âgé de 8 ans, qui dormait sous la voiture.



Et, par inadvertance, le chauffeur a avancé le véhicule et les deux-roues droites sont passées sur la tête du talibé qui est mort sur le coup, renseigne Seneweb qui souligne que la victime serait originaire du village de Loumi Djibi dans la commune de Labgar.



La veille, un autre accident s’est produit au quartier Rail, situé au sud de la ville de Linguère. Cette fois-ci, c’est un car Ndiaga Ndiaye qui a mortellement fauché un garçon de 3 ans qui jouait avec ses camardes sur la chaussée.



Grièvement atteint, l’enfant a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le camion chargé de moutons revenait de Dahra Djoloff.