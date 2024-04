Drame à Linguére : un homme poignardé à mort lors des retrouvailles entre amis

La tranquillité du village de Thiombé, situé dans la commune de Ouarkhokh (nord-ouest à Linguére), a été brutalement interrompue par un violent affrontement survenu lors des retrouvailles entre amis dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Selon des sources de L'Observateur, ce qui devait être une soirée conviviale autour d'un thé a viré au drame lorsque la discussion entre deux convives, M. Ba, âgé de vingt-huit ans, et K. Ka, a pris une tournure houleuse.



L'ambiance amicale s'est rapidement détériorée sous l'effet d’échanges de propos aigres doux et la confrontation physique était devenue inévitable. M. Ba a porté un coup à son adversaire, déclenchant la colère de ce dernier qui a riposté en le poignardant. Malheureusement, les blessures infligées à M. Ba se sont révélées fatales, le conduisant à succomber sur place.



Cet incident tragique a plongé la communauté de Thiombé dans l'émoi et la consternation. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie de Linguère pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de M. Ba. Le mis en cause meurtrière a été appréhendé, tandis que la dépouille de la victime a été inhumée le jeudi dernier.