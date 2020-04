Drame à Touba : la fille d’un chef religieux se suicide par pendaison

Une affaire de suicide secoue la ville de Touba, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké. Mbayengue Fall, âgée d’une vingtaine d’années, s’est donnée la mort par pendaison à Touba Khahira. Le drame a eu lieu mardi vers 21h30mn.



Selon L’Observateur, la défunte, célibataire et fille d’un marabout Baye Fall, s’est servie d’un foulard pour se pendre à l’intérieur de la maison familiale, sise à Palène.



Alertés, les éléments de la 23e Compagnie d’Incendie et de Secours ont acheminé le corps sans vie à la morgue de l’hôpital Malaboul Fawzeini de Touba.



La mère de la victime a été interpellée pour nécessité d’enquête. Des sources du journal renseignent que la maman n’était pas en bons termes avec sa fille, dernièrement.